На протиаварійні роботи у Львові витратять 2,4 млн грн

Сьогодні, 12 червня, виконавчий комітет Львівської міськради виділив із резервного фонду бюджету Львова понад 2,4 млн грн. Ці кошти скерують на ремонт двох аварійних об’єктів. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, на невідкладні аварійно-відновлювальні роботи Львів витратить більше 2,4 млн грн. За ці кошти відремонтують два об’єкти:

житловий будинок на вул. Городоцькій, 171 – 1,33 млн грн. Тут відновлюватимуть основні несучі конструкційні елементи, які є в аварійному стані; дитсадок «Веселка» на вул. Китайській, 6-А – майже 1,1 млн грн. Тут ремонтуватимуть аварійну підпірну стінку.

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Виділення коштів на ці протиаварійні роботи напередодні погодила міська комісія ТЕБ і НС. Почати їх мають вже найближчим часом.

Зазначимо, нещодавно мерія виділила майже 1 млн грн на ремонт в аварійному будинку на вул. Личаківській, ще 884 000 грн – на роботи у будинку на вул. І. Франка, 40-42 та майже 500 000 грн – на вул. Винниченка, 26.

Нагадаємо, торік у Львові поменшало аварійних будинків: якщо на початку 2018 року у місті були 23 житлові будинки, які офіційно визнані аварійними, то станом на кінець лютого 2019 року таких будинків було 21. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

До кінця 2020 року мерія також обіцяє відремонтувати старий будинок в самому центрі Львова – на вул. Фурманській, 8. Офіційно аварійними у ньому визнали дві квартири, мешканців яких відселили. У будинку торік встигли відремонтували дах, а саму будівлю стягнули металевими рамами та поясами. Всі інші протиаварійні роботи перенесли на 2020 рік, відновлення будинку обійдеться місту майже у 4 млн грн.