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На ремонт аварійного будинку на Личаківській витратять майже 1 млн грн

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 13 березня, виконавчий комітет Львівської міськради погодив виділення із резервного фонду бюджету міста майже 1 млн грн на протиаварійні роботи у будинку №60 на вул. Личаківській. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Згідно з рішенням міської комісії ТЕБ і НС, у чотириповерховому житловому будинку на вул. Личаківській, 60 якомога швидше потрібно провести ремонт. Тут частина конструкційних елементів будівлі перебуває в аварійному стані.

Відтак на протиаварійні роботи із резервного фонду бюджету Львова скерують 964 229 грн.

Нагадаємо, торік у Львові поменшало аварійних будинків: якщо на початку 2018 року у місті були 23 житлові будинки, які офіційно визнані аварійними, то станом на кінець лютого 2019 року таких будинків було 21. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

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