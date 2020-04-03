На протиаварійні роботи у Львові витратять 1,3 млн грн. Які будинки відремонтують

Сьогодні, 3 квітня, виконавчий комітет Львівської міської міськради погодив виділення із резервного фонду бюджету Львова більше 1,3 млн грн на протиаварійні роботи у житлових будинках. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, із резервного фонду витратять 884 000 грн на виведення з аварійного стану підпірно-огороджувальної сітки у дворі будинків на вул. І. Франка, 40-42.

Ще 499 800 грн скерують на проведення ремонту аварійних елементів житлового будинку на вул. Винниченка, 26. Всі роботи мають розпочати найближчим часом.

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Зазначимо, нещодавно мерія виділила майже 1 млн грн на ремонт в аварійному будинку на вул. Личаківській.

Нагадаємо, торік у Львові поменшало аварійних будинків: якщо на початку 2018 року у місті були 23 житлові будинки, які офіційно визнані аварійними, то станом на кінець лютого 2019 року таких будинків було 21. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

До кінця 2020 року мерія обіцяє відремонтувати старий будинок в самому центрі Львова – на вул. Фурманській, 8. Офіційно аварійними у ньому визнали дві квартири, мешканців яких відселили. У будинку торік встигли відремонтували дах, а саму будівлю стягнули металевими рамами та поясами. Всі інші протиаварійні роботи перенесли на 2020 рік, відновлення будинку обійдеться місту майже у 4 млн грн.