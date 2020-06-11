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Десять лабораторій у Львові проводять ІФА-тестування

Соломія Головіна

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У Львові 10 лабораторій, серед яких – 5 міських та 5 приватних, проводять ІФА-тестування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, стратегія міста від початку карантину –робити якомога більше тестувань, що означає більшу кількість виявлених інфікованих, адже люди повинні знати правду.

«За останню добу у Львові зробили 620 ПЛР-аналізів, з них – 125 позитивних (75 — Львів). У відсотковому співвідношенні динаміка залишається стабільною – близько 20% позитивних результатів щодня. Але кількісно треба розуміти: більше тестів – більше хворих», – зазначив він.

Як повідомляв Львівський портал, 11 червня на Львівщині зафіксували коронавірусний антирекорд: за минулу добу COVID-19 виявили у ще 125 людей. Загалом у області підтверджено 2414 випадків інфікування коронавірусом, з них 90 – летальні. 589 пацієнтів одужало.

Також додамо, що ІФА-тести у Львові почали робити із 25 травня у лікарні швидкої медичної допомоги. Цей аналіз визначає, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу. Станом 5 червня у Львові на антитіла до коронавірусної інфекції протестували 1544 медичних працівників. Детальніше про результати можна прочитати тут.

Першими таке тестування безкоштовно пройдуть медики лікарень, потім – працівники комунальних підприємств, правоохоронці. Втім здати аналіз ІФА зможуть й всі охочі львів’яни, але вже на платній основі. Детальніше про те, скільки чекати на результати тесту, і скільки він коштуватиме, читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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