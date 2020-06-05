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Антитіла до коронавірусу виявили у 202 медиків

Вероніка Рой

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Станом на ранок 5 червня у Львові на антитіла до коронавірусної інфекції протестували 1544 медичних працівників. З них у 202 медиків виявили антитіла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Нині ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу проводять у 5 міських медичних закладах Львова, які мають спеціальні лабораторії. Мова йде про 2-гу і 3-тю міські поліклініки, 1-шу та 4-ту міські лікарні й лікарню швидкої медичної допомоги.

Зокрема, результати ІФА-тестів у медзакладах Львова такі:

  • 2-а міська поліклініка м. Львова обстежено 362 працівника, у 26 – результат позитивний
  • 3-тя міська поліклініка м. Львова обстежено 284 працівники, у 25 – результат позитивний
  • 1-ша міська поліклініка Львова обстежено 453 працівники, у 84 – результат позитивний
  • 4-та міська лікарня Львова обстежено 225 працівників, у 38  – результат позитивний
  • лікарня швидкої медичної допомоги обстежено 220 працівників, у 29 – результат позитивний

Нагадаємо, ІФА-тести у Львові почали робити із 25 травня у лікарні швидкої медичної допомоги. Цей аналіз визначає, чи є в організмі людини антитіла до коронавірусу. Перші результати аналізів показали, що троє медиків перехворіли на коронавірус, навіть не знаючи цього.

Першими таке тестування безкоштовно пройдуть медики лікарень, потім – працівники комунальних підприємств, правоохоронці. Втім здати аналіз ІФА зможуть й всі охочі львів’яни, але вже на платній основі. Детальніше про те, скільки чекати на результати тесту, і скільки він коштуватиме, читайте за цим посиланням.

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