На Львівщині у шести людей посмертно підтвердили коронавірус

На Львівщині ще восьмеро людей померли від ускладнень коронавірусної інфекції. У шести з них діагноз «коронавірус» підтвердили посмертно.

«За добу підтверджено 7 смертей людей, інфікованих коронавірусом. Результати ПЛР-тестів надійшли посмертно», – інформує телеграм-група Львівської міської ради «ЛьвівVSкоронавірус».

Із них шестеро – мешканці області. Один – 84-річний львів’янин, який помер у 8 міській лікарні.

У той же час у Львівській ОДА інформують, що 9 червня від ускладнень коронавірусної інфекції померла 69-річна жінка. COVID-19 у неї підтвердили 5 червня. Проте госпіталізували жінку у Стрийську міську лікарню лише 9 червня. Мешканка Львівщини померла у реанімації.

Також 9 червня у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи від ускладнень коронавірусної інфекції 60-річна жінка. До медзакладу вона поступила 12 травня із двобічною пневмонією. COVID-19 методом ПЛР у неї підтвердили 18 травня, а 28 травня пацієнтку перевели у реанімацію.

Також у шести мешканців Львівщини коронавірус підтвердили посмертно. Зокрема, у двох пацієнтів лікарні швидкої медичної допомоги. 74-річна жінка померла 15 травня, а 61-річний чоловік – 23 травня.

У Сокальській центральній районній лікарні 27 травня померла 60-річна пацієнтка. У тому ж медзакладі 15 травня померла 53-річна пацієнтка. Коронавірус в обох підтвердили уже після смерті.

Посмертно підтверджений Covid-19 і у 76-річного мешканця Львівщини. Пацієнт помер 25 травня у Стебницькій міській лікарні.

Ще один 84-річний пацієнт поступив до лікарні із двобічною позашпитальною пневмонією. Помер 30 травня, а коронавірус підтвердили вже після смерті.

Зазначимо, на Львівщині від ускладнень коронавірусу померли 81 людина

Станом на ранок середи, 10 червня, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2289 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 78 нових хворих.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.