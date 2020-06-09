Коронавірус в Україні: 27 856 хворих, одужали більше 12 000 людей

Станом на ранок вівторка, 9 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 856 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 394 нових хворих. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерстві охорони здоров’я.
В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 27 856 людей. За останню добу виявили 394 нових хворих, 13 осіб померли.
Від ускладнень, викликаних хворобою, померли вже 810 українців. Одужали 12 412 осіб.
За рівнем захворюваності Львівська область ще 4 червня випередила Рівненщину і посіла третє місце в Україні із найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
- Чернівецька область — 3729
- м. Київ — 3523
- Львівська область — 2211
- Рівненська область — 2094
- Київська область — 1836
- Івано-Франківська область — 1602
- Закарпатська область — 1425
- Тернопільська область — 1305
- Харківська область — 1305
- Вінницька область — 1175
- Волинська область — 1113
- Одеська область — 1010
- Дніпропетровська область — 971
- Житомирська область — 935
- Кіровоградська область — 562
- Хмельницька область — 518
- Запорізька область — 499
- Черкаська область — 490
- Миколаївська область — 309
- Чернігівська область — 304
- Полтавська область — 274
- Донецька область — 235
- Сумська область — 198
- Херсонська область — 179
- Луганська область — 54.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Як писав Львівський портал, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2211 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 49 нових хворих. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли уже 73 жителі області.
Медики раніше прогнозували, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.
Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Наталя Дуляба