ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірус в Україні: 27 856 хворих, одужали більше 12 000 людей

Наталя Дуляба

|

Станом на ранок вівторка, 9 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 856 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 394 нових хворих. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерстві охорони здоров’я.

 

В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 27 856 людей. За останню добу виявили 394 нових хворих, 13 осіб померли.

Від ускладнень, викликаних хворобою, померли вже 810 українців. Одужали 12 412 осіб.

За рівнем захворюваності Львівська область ще 4 червня випередила Рівненщину і посіла третє місце в Україні із найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

  1. Чернівецька область — 3729
  2. м. Київ — 3523
  3. Львівська область — 2211
  4. Рівненська область — 2094
  5. Київська область — 1836
  6. Івано-Франківська область — 1602
  7. Закарпатська область — 1425
  8. Тернопільська область — 1305
  9. Харківська область — 1305
  10. Вінницька область — 1175
  11. Волинська область — 1113
  12. Одеська область — 1010
  13. Дніпропетровська область — 971
  14. Житомирська область — 935
  15. Кіровоградська область — 562
  16. Хмельницька область — 518
  17. Запорізька область — 499
  18. Черкаська область — 490
  19. Миколаївська область — 309
  20. Чернігівська область — 304
  21. Полтавська область — 274
  22. Донецька область — 235
  23. Сумська область — 198
  24. Херсонська область — 179
  25. Луганська область — 54.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Як писав Львівський портал, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2211 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 49 нових хворих. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли уже 73 жителі області.

Медики раніше прогнозували, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Пауза у Львівській опері. Як «реанімувати» театр після карантину

Неосвітлені безлюдні коридори і осиротіла сцена. Ось уже понад два місяці у Львівській опері не проводяться жодні постан...

У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро
Вероніка РОЙ
У пам’ять про Мирослава Скорика. Найцікавіші твори та факти про видатного маестро

1 червня усю Україну сколихнула сумна звістка: на 82-му році життя помер відомий український композитор, Герой України М...

Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет
Данило КАПРАЛЬ
Як львів’яни допомогли врятувати дитину, якій дерево зламало хребет

Торік у листопаді 14-річний житель Перемишлянського району отримав перелом хребта та важкі політравми під час господарсь...

«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття
Анастасія ПИЖ
«АТБ» допомагає львів’янам перемогти китайський коронавірус та українське безробіття

Пандемія китайського коронавирусу вже завдала чималої шкоди економіці країни та стала справжнім випробуванням чи не для ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...