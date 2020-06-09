Коронавірус в Україні: 27 856 хворих, одужали більше 12 000 людей

Станом на ранок вівторка, 9 червня, в Україні лабораторно підтвердили 27 856 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 394 нових хворих. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні діагноз «коронавірус» підтвердили у 27 856 людей. За останню добу виявили 394 нових хворих, 13 осіб померли.

Від ускладнень, викликаних хворобою, померли вже 810 українців. Одужали 12 412 осіб.

За рівнем захворюваності Львівська область ще 4 червня випередила Рівненщину і посіла третє місце в Україні із найбільшою кількістю інфікованих коронавірусом.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Чернівецька область — 3729 м. Київ — 3523 Львівська область — 2211 Рівненська область — 2094 Київська область — 1836 Івано-Франківська область — 1602 Закарпатська область — 1425 Тернопільська область — 1305 Харківська область — 1305 Вінницька область — 1175 Волинська область — 1113 Одеська область — 1010 Дніпропетровська область — 971 Житомирська область — 935 Кіровоградська область — 562 Хмельницька область — 518 Запорізька область — 499 Черкаська область — 490 Миколаївська область — 309 Чернігівська область — 304 Полтавська область — 274 Донецька область — 235 Сумська область — 198 Херсонська область — 179 Луганська область — 54.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Як писав Львівський портал, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2211 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 49 нових хворих. Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли уже 73 жителі області.

Медики раніше прогнозували, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.