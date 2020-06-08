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Коронавірусом заразилися 2162 мешканці Львівщини

Наталя Дуляба

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Станом на ранок понеділка, 8 червня, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2162 мешканців Львівської області. За останню добу виявили 41 нового хворого. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

COVID-19 лабораторно підтвердили вже у 2162 жителів Львівщини. Побороли недугу 524 хворих, 71 людина померла.

Протягом минулої доби, 7 червня, лабораторії провели 324 ПЛР-тести, із яких позитивними виявився вищезгаданий 41. Серед цих нових хворих 23 особи є мешканцями Львова.

Як уточнили Львівському порталу у пресслужбі ЛОДА 41 нового хворого виявили у:

  • м. Львів – 23 людини;
  • Городоцький район – 5 (Заверешиця – 2, Добряни – 1, Суховоля – 1, Повітно – 1);
  • Самбірський район – 2 (Чуква – 1, Погірці – 1);
  • Пустомитівський район – 4 (Давидів – 1, Семенівка – 1, Зубра – 1, Пасіки Зубрицькі – 1);
  • Перемишлянський район – 2 (Мерещів – 1, Шпильчина – 1);
  • Дрогобич – 1;
  • Дрогобицький район – 1 (Довге);
  • Буський район – 1 (Ріпнів);
  • Яворівський район – 1 (Новояворівськ);
  • Броди – 1.

Вранці 8 червня стало відомо про смерть ще однієї людини від коронавірусу. Від ускладнень і супутнього захворювання в Львівській обласній інфекційній лікарні померла 73-річна жінка. Це вже 72 летальний випадок від COVID-19 на Львівщині.

Загалом у лікарнях Львова та області зараз перебувають 547 хворих. Найбільше – в обласній інфекційній лікарні і Центрі легеневого здоров’я. В реанімації є 45 пацієнтів, шестеро осіб під’єднані до апаратів штучної вентиляції легень.

Зазначимо, що 2 червня Львівщина встановила новий антирекорд за кількістю нових хворих. За добу діагноз підтвердили 96 людям.

Нагадаємо, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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