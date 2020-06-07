МОЗ попередило про небезпеку нової хвилі епідемії

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що погіршення статистики заражень коронавірусом вказує на небезпеку другої хвилі епідемії в Україні. Про це міністр повідомив під час брифінгу 7 червня, передає УП.

«Важливо не плутати пом’якшення з повним скасуванням карантинних заходів, бо цю війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите, що статистика останніх днів, коли кількість захворювань більше 500 осіб на добу», – зазначив Максим Степанов.

Міністр зазначив, що епідемія повертає свою міць і в інших країнах. Наприклад, у Німеччині рівень передачі вірусу останніми днями перевищив критичні значення, Китаї також оголосив про можливість нового спалаху, про початок другої хвилі епідемії оголосила Південна Корея.

За його словами, велика кількість захворювань фіксується у Бразилії та Індії.

З огляду на вищезазначене, очільник МОЗ звернувся до українців із закликом не нехтувати карантинними обмеженнями і правилами – користуватися масками й антисептиками, дотримуватись соціальної дистанції.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 7 червня в Україні лабораторно підтвердили 26 999 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 485 нових хворих.

Нагадаємо, коронавірусну інфекцію підтвердили у 2121 мешканця Львівської області. За останню добу виявили 68 нових хворих.

Зазначимо, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.