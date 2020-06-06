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У Львові від коронавірусу померла 61-річна жінка

Андрій Котенський

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На Львівщині вже зафіксовано 68-му смерть людини з коронавірусом. Нею стала 61-річна львів’янка, що мала онкологію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, сьогодні померла мешканка Львова, 1959 року народження, що поступила в лікарню 4 червня.

Короновірусну хворобу жінці підтверджено 5 червня, важкий перебіг. Вірус загострив супутні захворювання: двобічну вірусно-бактеріальну пневмонію, гіпертонічну хворобу та стан після хіміотерапії з приводу онкозахворювання.

До цього в області зафіксували 67 смерть від коронавірусу, у 82-річного чоловіка, який помер у Госпіталі ветеранів Юрія Липи ще 17 травня, але ПЛР аналіз отримали лише зараз.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок, 6 червня, на Львівщині зафіксовано 2053 випадки інфікування коронавірусом.

2 червня Львівщина встановила новий антирекорд за кількістю нових хворих. За добу діагноз підтвердили 96 людям.

Карантин у області продовжено до 12 червня.

У Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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