На Львівщині 65 нових випадків на коронавірус. Більшість хворих зі Львова

Станом на ранок, 6 червня, на Львівщині зафіксовано 2053 випадки інфікування коронавірусом. За останню добу виявили 65 нових хворих та померло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 6 червня у Львові та на Львівщині підтверджено 2053 випадки інфікування коронавірусом, 506 пацієнтів одужало, а 68 — померло.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 412 ПЛР-тестів, з яких 65 — позитивні (серед них — 37 це мешканці Львова).

За даними Львівської ОДА, за попередню добу було госпіталізовано з підозрою на коронавірус 58 осіб, скеровано на самоізоляцію 66 осіб. Знаходиться в стаціонарах 508 хворих: 171 — у Львівській обласній інфекційній лікарні, 78 — в Центрі легеневого здоров’я, 45 — у 8 міській клінічній лікарні, 41 — у 1 МКЛ, 93 — у Госпіталі ветеранів війни та репресованих, 24 — у Стрийській міській лікарні, 28 — у Кам’янка-Бузькій лікарні, 14 — в Стебницькій міській лікарні, Сокальська ЦРЛ — 14 осіб.

44 людини перебуває на лікуванні у відділенні реанімації, 9 — на апараті ШВЛ.

Підтверджені випадки: Львів — 37,

Радехівський район — 1 (Лопатин),

Пустомитівський район — 7 (Верхня Білка — 2, Чорнушовичі — 1, Підберізці — 1, Чижиків — 1, Старе Село — 1, Кам’янопіль — 1),

(Верхня Білка — 2, Чорнушовичі — 1, Підберізці — 1, Чижиків — 1, Старе Село — 1, Кам’янопіль — 1), Жидачівський район — 1 (Ходорів), Жовківський район — 2 (Стара Скварява — 1, Нове Село — 1),

Кам’янка-Бузький район — 2 (Ременів — 1, Печихвости — 1),

Яворівський район — 3, (Калитяки — 1, Залужжя — 1), Червоноград — 3,

Сокальський район — 7 (Волсвин — 6, Сокаль — 1),

(Волсвин — 6, Сокаль — 1), Дрогобицький район — 1 (Стебник).

Зазначимо, що 2 червня Львівщина встановила новий антирекорд за кількістю нових хворих. За добу діагноз підтвердили 96 людям.

Нагадаємо, коронавірус забрав життя уже 66 мешканців Львівської області. Про чотири нові смерті стало відомо сьогодні, 5 червня.

Карантин у області продовжено до 12 червня. Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.