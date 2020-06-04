Прокуратура вимагає визнати недійсним договір на користування дорогою біля Страдецької гори

Городоцька прокуратура подала позов до суду, щоб визнати недійсним договір на користування дорогою біля Страдецької гори, що у Яворівському районі Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про лісову дорогу, яка перебуває у постійному користуванні Страдчівського навчально-виробничого комбінату Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» та розташована на території Великопільської та Порічанської сільських рад Яворівського району поблизу Страдецької гори, що в с.Страдч Яворівського району.

Встановлено, що ця дорога була надана підприємству у строкове користування на безоплатній основі для здійснення господарської діяльності, що суперечить ст.ст.18, 19 Лісового кодексу України та завдає шкоди інтересам держави.

Окрім цього, договір укладено без рішення уповноваженого органу виконавчої влади.

Враховуючи вказане, 3 червня Городоцька місцева прокуратура подала до Господарського суду Львівської області позовну заяву, у якій прокурори вимагатимуть визнання цього договору недійсним.

Нагадаємо, йдеться про скандальне будівництво дороги відразу поруч зі Страдецькою горою – місцем масових паломництв. Також на місці самовільно вирубують дерева. Всі роботи проводить ТзОВ «Керамбуд», бенефіціарними власниками якої є Богдан Козак та Сергій Медведчук – рідні брати нардепів від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука.

Нову об’їзну дорогу прокладають до кар’єру Великопільського родовища пісків. Вона буде проходити через річку Верещицю та дамби озер, які знаходяться поруч із Страдецькою горою. Дорогу планують з’єднати із автомобільним шляхом Т 14-25 в підніжжі Святої Гори, де проходить Хресна дорога. УГКЦ почала бити на сполох, адже будівництво буде заважати паломництву.

Яворівська РДА вже звернулася у поліцію через це скандальне будівництво. Проти виступила й інтелігенція Львівщини.

Згодом у прокуратурі Львівщини повідомляли, що у цій справі правоохоронці підозрюють посадовців місцевого лісокомбінату у зловживаннях службовим становищем.

Фото: Facebook Іван Колтун