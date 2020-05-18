Родичі Козака та Медведчука незаконно будують дорогу біля Страдецької гори, – УГКЦ

У Яворівському районі на Страдецькій Горі, яка вважається місцем масових паломництв, ведеться вирубка лісу і незаконне будівництво дороги. Роботи проводить компанія «Керамбуд» бенефіціарними власниками якої є Богдан Козак та Сергій Медведчук, рідні брати депутатів Верховної Ради України від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука. Про це на сайті парафії Успення пресвятої Богородиці УГКЦ с.Страдч повідомив парох отець Іван Колтун, передає Львівський портал.

У повідомленні йдеться, що під час карантину компанія «Керамбуд» бенефіціарними власниками якої є Богдан Козак та Сергій Медведчук, рідні брати депутатів Верховної Ради України від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука, почала незаконну вирубку та будівництво дороги на Страдецькій Горі, яка вважається місцем паломництва.

«Під час Великого Посту, в час, коли був запроваджений загальнонаціональний карантин у зв’язку із пандемією COVID-19, у лісі біля Страдецької гори щоденно чулися роботи бензопил та важкої техніки… Виявилося, що відбувається вирубка лісу на лісовій дорозі та насипання нової дороги», – повідомив отець Іван.

За його словами, парафія надіслала численні звернення до контролюючих органів, лісових господарств та органів державного самоврядування.

З’ясувалося, що ведеться будівництво об’їзної дороги для доїзду та обслуговування кар’єру Великопільського родовища пісків. Вона буде проходити через річку Верещицю та дамби озер, які знаходяться поруч із Страдецькою Горою. Її планують з’єднати із автомобільним шляхом Т 14-25 в підніжжі Святої Гори, де проходить Хресна дорога. Будівництво буде заважати Хресним дорогам, які проводять уже багато років поспіль.

«Веде це будівництво ТзОВ «Керамбуд». З відкритих джерел стало відомо, що кінцевими бенефіціарними власниками є Богдан Козак та Сергій Медведчук, рідні брати депутатів Верховної Ради України від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука», – додав отець Іван.

Водночас у Львівській обласній держадміністрації повідомили, що не надавали жодних дозволів щодо будівництва дороги та здійснення рубок лісу у Страдчі.

«Згідно із рішенням Порічанської сільської ради № 868 від 27.06.2019 ТзОВ «Керамбуд» надано погодження на користування лісовою дорогою біля водойм с. Страдч, яка проходить по території сільської ради», – йдеться в повідомленні.

За словами заступника голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія Бучка, до департаменту дорожнього господарства облдержадміністрації не надходила для погодження проєктна документація щодо будівництва, реконструкції дороги на території Порічанської сільської ради Яворівського району. Також облдержадміністрацією та її структурними підрозділами, зокрема департаментом екології та природних ресурсів, не погоджувалося проведення рубок у кварталах 14, 15, 16 Великопільського лісництва.

У ЛОДА також додали, що видача дозволів на проведення рубок, якими є лісорубні квитки, не входить до повноважень облдержадміністрацій. Водночас, упродовж 2019-2020 років Львівською облдержадміністрацією та структурними підрозділами не погоджувалися матеріали базового лісовпорядкування Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України».

Фото: Facebook/ Іван Колтун