Інтелігенція Львівщини закликала зупинити варварське будівництво у Страдчі

Інтелігенція Львівщини просить негайно усунути порушення законів України на унікальній археологічній, історичній, культурній, екологічній та ландшафтно-рекреаційній території в околицях села Страдч Яворівського району Львівської області, де ведеться вирубка лісу та незаконне будівництво дороги, передає кореспондент Львівського порталу.

Відкрите звернення інтелігенції скероване до: Президента України В. Зеленського, Голови Верховної Ради Д. Разумкова, Прем’єр-міністра Д. Шмигаля, Генерального прокурора І. Венедіктової, голови Львівської ОДА М. Козицького, голови Львівської ОР О. Ганущина

«У часі карантину та передбаченого законодавством України «сезону тиші», тобто заборони здійснення господарської діяльності з 1.04 по 15.06, що спричиняє шум, прискореними темпами, без необхідних екологічних експертиз і оцінки впливу на навколишнє середовище, без належних дозволів Страдчівський навчально-виробничий лісокомбінат Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» проводить інтенсивне вирубування букового лісу вздовж лісової дороги, розширюючи її з 3-4 метрів до 12 метрів, а ТзОВ «Керамбуд» самовільно проводить роботи із замощення вирубаної частини ґрунтовими породами для проходження по ній важковагового транспорту», – йдеться у повідомленні.

Окрім того представники інтелігенції нагадують, що в околицях Страдча локалізовано п’ять археологічних культур, датування яких починається з 5-го тисячоліття до н.е., які досліджені лише в загальних рисах:

Безпосередньо в пластах Страдецької гори знаходиться печерний монастир ХІ-ХІІІ століть, який за значенням є другим в Україні після Києво-Печерського монастиря і донині недостатньо досліджений.

Уся прилегла територія є складовою частиною Розточчя, що знаходиться на межі Полісся, Поділля та Карпат, з неповторним рослинним і тваринним світом. Тут на невеликій території до Червоної книги занесено 34 види рослин, 32 види птахів, 26 видів ссавців, 2 види плазунів, 2 види риб, 14 видів безхребетних. У близькому сусідстві з зазначеною територією створені Міжнародний біосферний резерват «Розточчя», що входить до світової спадщини ЮНЕСКО як один з масивів букових пралісів Карпат та інших регіонів Європи, і Національний природний парк «Яворівський». Про значення та унікальність природи регіону свідчить і той факт, що навіть гітлерівці під час ІІ Світової війни, попри велику потребу в деревині, зваживши на протести митрополита Андрея Шептицького, не насмілилися вирубувати ці ліси.

Зазначена територія є відомим у світі паломницьким центром, через який за рік проходить до 250 тис. паломників не лише з України, але і з-за її меж, які пересуваються цією дорогою впродовж усього року як у вихідні, так і в будні дні. Планування руху важковагового транспорту дорогою, якою пішки за світловий день рухається як мінімум декілька сотень, а за теплої погоди і декілька тисяч паломників, ставить під загрозу життя і здоров’я цих людей.

Також Страдецька гора з прилеглими територіями є одним з найпопулярніших туристичних об’єктів регіону. Впродовж року її відвідує близько 200 тисяч туристів, з яких не менше третини складають школярі та діти дошкільного віку. Рух важковагового транспорту дорогою, якою пересуваються діти, у ще більшій мірі загрожує їхньому життю і безпеці.

«З урахуванням екологічного, історичного та культурного значення цього мікрорегіону, відомого у багатьох європейських країнах, його профанація задля вузьких приватних інтересів неодмінно відіб’ється на рейтингу України та створить імідж української влади як нецивілізованої. Оприлюднені наміри ТзОВ «Керамбуд» та їхні практичні дії з вирубування букових пралісів і незаконного будівництва дороги викликали величезне збурення серед мешканців не тільки прилеглих сіл, але й цілого регіону. В інтернеті масово поширюються заклики до непокори і блокування несанкціонованих робіт, а також звинувачення місцевої та центральної влади у потуранні корупції і злочинним діям приватних підприємців», – йдеться у листі.

У зв’язку з цим близько сотні представники інтелігенції Львівщини закликають вжити невідкладні заходи задля припинення свавілльного будівництва дороги.

Раніше Львівський портал повідомляв, що влада Яворівського району звернулася до поліції і прокуратури через вирубку лісу та незаконне будівництво дороги біля Страдецької гори, яка вважається місцем масових паломництв. Вирубку лісу і незаконне будівництво дороги проводить компанія «Керамбуд» бенефіціарними власниками якої є Богдан Козак та Сергій Медведчук, рідні брати депутатів Верховної Ради України від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука.