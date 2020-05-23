Скандальне будівництво у Страдчі: у зловживаннях підозрюють посадовців лісокомбінату

У справі щодо скандального будівництва дороги і вирубки дерев у Страдчі правоохоронці підозрюють посадовців місцевого лісокомбінату у зловживаннях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Городоцька прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за фактом імовірного зловживання становищем службовцями Страдчівського навчально-виробничого лісокомбінату Національного лісотехнічного університету України.

Посадовці уклали із підприємством договір на довгострокове використання лісової дороги на безоплатній основі із порушеннями ст.18 Лісового кодексу України.

Також прокурори попередньо з’ясували, що територію (дорогу), розташовану на території Великопільської та Порічанської сільських рад, використовували для цілей, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності фірми. А це суперечить законодавству та завдає шкоди інтересам держави.

Відтак прокуратури внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України. Проведення досудового розслідування доручили слідчим Яворівського відділу поліції.

Наразі тривають першочергові слідчі та процесуальні дії.

Нагадаємо, йдеться про скандальне будівництво дороги відразу поруч зі Страдецькою горою – місцем масових паломництв. Також на місці самовільно вирубують дерева. Всі роботи проводить ТзОВ «Керамбуд», бенефіціарними власниками якої є Богдан Козак та Сергій Медведчук – рідні брати нардепів від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука.

Нову об’їзну дорогу прокладають до кар’єру Великопільського родовища пісків. Вона буде проходити через річку Верещицю та дамби озер, які знаходяться поруч із Страдецькою горою. Дорогу планують з’єднати із автомобільним шляхом Т 14-25 в підніжжі Святої Гори, де проходить Хресна дорога. УГКЦ почала бити на сполох, адже будівництво буде заважати паломництву.

Яворівська РДА вже звернулася у поліцію через це скандальне будівництво. Проти виступила й інтелігенція Львівщини.

Фото: Facebook Іван Колтун