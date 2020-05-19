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Влада Яворівщини звернулась до правоохоронців через будівництво дороги у Страдчі

Ольга Денисяка

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Влада Яворівського району звернулася до поліції і прокуратури через вирубку лісу та незаконне будівництво дороги біля Страдецької гори, яка вважається місцем масових паломництв. Про це на сторінці у Facebook повідомила пресслужба Яворівської РДА, передає Львівський портал.

 

«Яворівська районна державна адміністрація направила листи в правоохоронні органи щодо недопущення порушення норм чинного законодавства щодо використання та охорони земель Страдчанської гори», – йдеться в повідомленні.

Львівський портал повідомляв, що у Яворівському районі на Страдецькій Горі, яка вважається місцем масових паломництв, ведеться вирубка лісу і незаконне будівництво дороги. Роботи проводить компанія «Керамбуд» бенефіціарними власниками якої є Богдан Козак та Сергій Медведчук, рідні брати депутатів Верховної Ради України від ОПЗЖ Тараса Козака та Віктора Медведчука.

Місцеві мешканці занепокоєні, що будівництво буде заважати Хресним дорогам, які проводять уже багато років поспіль.

Зазначимо, що у Львівській обласній держадміністрації повідомили, що не надавали жодних дозволів щодо будівництва дороги та здійснення рубок лісу у Страдчі.

  

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Фото: Яворівська РДА

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