В Україні зросла смертність від коронавірусу

В Україні на пів відсотка зросла смертність від коронавірусу у порівнянні із кінцем квітня. Про це Львівському порталу повідомили в Центрі громадського здоров’я МОЗ України.

«Станом на 3 червня в Україні показник захворюваності на COVID-19 склав 59,3 на 100 тис. населення. Показник летальності – 3%. Для порівняння, показник летальності станом на 30 квітня становив 2,5%», – заявили в ЦГЗ.

У відомстві наголосили, що навіть в умовах послаблення карантину слід ретельно дотримуватися правил фізичного дистанціювання, респіраторної та особистої гігієни.

Як повідомляв Львівський портал, станом на 3 червня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 24 823 людей. За добу виявили 483 нових хворих. Від ускладнень, викликаних хворобою, померли 735 українців. Одужали 10 440 осіб.

Нагадаємо, на Львівщині COVID-19 підтвердили у 1830 мешканців. За останню добу виявили 96 нових хворих, що є новим антирекордом області.

Від ускладнень, спричинених хворобою, померли вже 60 жителів Львівської області. Останньою жертвою вірусу став 81-річний мешканець Жовківського району.

Як писав Львівський портал, медики прогнозують, що пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Також у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.