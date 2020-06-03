На модернізацію очисних споруд Львова потрібно 200 млн євро

Для повної модернізації каналізаційних очисних споруд Львова необхідно приблизно 200 мільйонів євро. Втім така реконструкція, як зазначають у ЛМКП «Львівводоканал», можлива лише із залученням кредиту. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Каналізаційні очисні споруди міста Львова побудовані понад 60 років тому та від моменту побудови суттєво не модернізувалися.

Відповідно до експертних заключень міжнародних консалтингових компаній для досягнення європейських стандартів очищення стічної води у місті Львові необхідно виконати повну модернізацію каналізаційних очисних споруд. А на це, за розрахунками «Львівводоканалу, потрібно приблизно 200 млн євро. Втім таку суму, як зазначають у міськраді Львова, не можливо залучити з міського або державного бюджету. Відтак потрібна допомога банківських установ і грантодавців.

«На жаль, минулого тижня на сесії міської ради депутати відхилили ухвалу, яка б дозволила провести часткову модернізацію очисних споруд, а також реалізувати проєкт по біогазу. Чому ця ухвала важлива? У 2016 році Львів підписав угоду про залучення інвестицій в сумі 31,5 млн євро у проект, який передбачав часткову реконструкцію очисних споруд, а саме побудову нових пісковловлювачів, а також побудову біогазової установки, що здатна виробляти енергію з органічного мулу, який утворюється в процесі очищення стічної води», – кажуть у «Львівводоканалі».

Там також переконані, що ефективна реалізація біогазового проєкту можлива лише за умови дофінансування та включення додаткових об’єктів реконструкції очисних споруд.

«У підсумку, до вартості першої частини проєкту 31,5 млн євро передбачено додаткове фінансування другої частини в сумі приблизно 26 млн євро. Відповідно до попередніх розрахунків кошти першої частини будуть скеровані виключно на побудову біогазової станції, другої – на модернізацію споруд…», – додають у «Львівводоканалі».

Нагадаємо, 28 травня під час сесії депутати Львівської міської ради провалили голосування за те, аби Львів взяв черговий кредит у ЄБРР. Цього разу – на виплату зарплат працівникам великих комунальних підприємств, які опинились у скруті через коронавірусну кризу.

Депутати пояснювали, що Львів і так уже набрав достатньо кредитів, тому вони не погодились, аби місто брало позику ЄБРР на підтримку комунальних підприємств, зокрема на виплату зарплат працівникам.

Наступного дня, 29 травня, виконавчий комітет міськради Львова підтримав намір провести реконструкцію каналізаційних очисних споруд «Львівводоканалу» за кошти ЄБРР. Власне мова йде кредит у розмірі 25 млн євро.

Раніше виконавчий комітет погодив інвестиційну програму ЛМКП «Львівводоканал» на 2020 рік. Зокрема, у ній передбачено скерувати більше 20 млн грн на ремонт та реконструкцію об’єктів.

Нагадаємо, раніше Львівський портал розповідав, як працюють очисні споруди Львова.