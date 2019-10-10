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Об'єкти «Львівводоканалу» відремонтують на 20 мільйонів

Соломія Головіна

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Виконавчий комітет Львівської міської ради  погодив інвестиційну програму ЛМКП «Львівводоканал» на 2020 рік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

 

Кошти в сумі 84,5 млн грн будуть скеровані на ремонт і реконструкцію об’єктів підприємства і погашення позики Світового банку.

«Інвестиційною програмою передбачено більше 20 млн грн скерувати на ремонт та реконструкції об’єктів ЛМКП «Львівводоканал», а 63 млн грн на погашення позики Світового банку.

Після погодження виконавчим комітетом ця інвестпрограма подається на схвалення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», – повідомив Олександр Одинець, в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.

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