Об'єкти «Львівводоканалу» відремонтують на 20 мільйонів

Виконавчий комітет Львівської міської ради погодив інвестиційну програму ЛМКП «Львівводоканал» на 2020 рік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Кошти в сумі 84,5 млн грн будуть скеровані на ремонт і реконструкцію об’єктів підприємства і погашення позики Світового банку.

«Інвестиційною програмою передбачено більше 20 млн грн скерувати на ремонт та реконструкції об’єктів ЛМКП «Львівводоканал», а 63 млн грн на погашення позики Світового банку.

Після погодження виконавчим комітетом ця інвестпрограма подається на схвалення Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», – повідомив Олександр Одинець, в.о. директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.