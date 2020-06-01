Із середини червня у Львові розпочнеться відключення гарячої води

У Львові з середини червня планують розпочати гідравлічні випробування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

При цьому у мерії запевняють, що вони не будуть одномоментними, і комунальні теплопостачальні підприємства максимально скорочуватимуть час їх проведення.

«Ми протрималися максимально і, звісно, десь з середини червня ми повинні піти на гідравлічні випробування. Але вони не будуть одномоментними – вони будуть по районах, і ми будемо максимально скорочувати час. Сьогодні це дуже непросто нам робити, тому що тарифи незбалансовані, і ми сьогодні дотуємо з бюджету можливість для львів’ян мати гарячу воду», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, раніше у міській раді обіцяли провести цьогорічні гідравлічні випробування після завершення карантину.

Зазначимо, гідравлічні випробування у Львові зазвичай тривають майже місяць і створюють незручності для мешканців, оскільки на цей час зупиняється подача гарячої води до будинків. У квітні 2018 року львів’яни навіть створили петицію до міської ради з проханням припинити довгострокові гідравлічні випробування. Через них щороку у Львові тривалий час немає гарячої води, тож мешканці вимагали скоротити термін гідравліки всього до 7 днів.

Своєю чергою депутати Львівської міськради підтримали цю петицію і встановили, що термін проведення гідравлічних випробувань не повинен перевищувати трьох тижнів. Втім якщо за цей час будуть виявлені аварійні ділянки на мережах, то роботи продовжуватимуть.