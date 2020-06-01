Загибель гірників на шахті «Львівугілля»: результати розслідування

Правоохоронці завершили розслідування загибелі двох гірників на шахті «Львіввугілля». Встановлено, що обвал трапився через те, що один з працівників порушив правила безпеки. Тепер йому загрожує до восьми років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Йдеться про інцидент, який стався 29 травня минулого року на одній із шахт ДП «Львіввугілля.

Встановлено, що 35-річний гірничий майстер дільниці з видобутку вугілля мав технічну можливість запобігти нещасному випадку, однак порушив правила безпеки. Внаслідок чого стався обвал породи, під завалами якої загинули двоє гірників 48 та 22 років.

Дії чоловіка кваліфікували, як порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві, особою, яка зобов’язана їх дотримувати, що спричинило загибель людей, а обвинувальний акт стосовно нього 22 травня 2020 року скеровано до суду.

Санкція статті передбачає 8 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати посади чи займатись певною діяльністю.

Нагадаємо, 29 травня на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» стався нещасний випадок на виробництві – обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів. Внаслідок обвалу загинули: 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик, батько трьох дітей.

Зазначимо, Держпраці у Львівській області створює спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку на шахті «Лісова». Своєю чергою, правоохоронці встановлюють обставини загибелі гірників, котрі опинились під завалом у шахті «Лісова».

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родинами гірників, які загинули на шахті.

Також Львівська ОДА пообіцяла виділити по 100 тисяч гривень допомоги родинам гірників, які загинули на шахті «Л