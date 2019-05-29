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Поліцейські встановлюють обставини смерті гірників на шахті «Лісова»

Вероніка Рой

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Правоохоронці встановлюють обставини загибелі гірників, котрі опинились під завалом у шахті «Лісова». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Сьогодні, 29 травня, близько четвертої години ночі до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на шахті «Лісова» у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Особи загиблих встановлені – ними виявились двоє мешканців Сокальського району 1971 та 1997 років народження», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Поліцейські встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.

Зазначимо, Держпраці у Львівській області створює спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку на шахті «Лісова». У Львівській ОДА повідомили, що внаслідок обвалу загинули двашахтарі: 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик, батько трьох дітей.

Додамо, сьогодні, 29 травня, на Львівщину може приїхати Президент України Володимир Зеленський. Причиною його візиту, за неофіційною інформацією, став обвал на шахті «Лісова».

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