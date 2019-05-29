Поліцейські встановлюють обставини смерті гірників на шахті «Лісова»

Правоохоронці встановлюють обставини загибелі гірників, котрі опинились під завалом у шахті «Лісова». Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.
«Сьогодні, 29 травня, близько четвертої години ночі до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що на шахті «Лісова» у Сокальському районі стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинились двоє гірників. Під час проведення рятувальної операції на поверхню їх підняли без ознак життя. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Особи загиблих встановлені – ними виявились двоє мешканців Сокальського району 1971 та 1997 років народження», – йдеться у повідомленні.
Як повідомляється, за фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Поліцейські встановлюють обставини події, проводиться досудове розслідування.
Зазначимо, Держпраці у Львівській області створює спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку на шахті «Лісова». У Львівській ОДА повідомили, що внаслідок обвалу загинули двашахтарі: 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик, батько трьох дітей.
Додамо, сьогодні, 29 травня, на Львівщину може приїхати Президент України Володимир Зеленський. Причиною його візиту, за неофіційною інформацією, став обвал на шахті «Лісова».
Вероніка Рой