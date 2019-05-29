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Зеленський зустрівся з родинами гірників, які загинули на шахті «Лісова»

Андрій Котенський

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Президент України Володимир Зеленський відвідав шахту «Лісова» у Сокальському районі Львівської області, де внаслідок аварії минулої ночі загинуло двоє гірників – Михайло Турко та Михайло Павлик та зустрівся з родинами загиблих гірників. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі глави держави.

 

Володимир Зеленський поспілкувався з рідними шахтарів і висловив їм глибоке співчуття, а також наголосив на необхідності вирішити питання із забезпеченням житлом родин загиблих гірників.

«Я знаю, що немає квартири. Треба вирішити це питання. Можна зробити це поза чергою», – закликав він.

Також Глава держави зустрівся з робітниками шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля», які бідкалися на затримки заробітної платні.

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