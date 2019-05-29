На шахті «Лісова» стався обвал: є загиблі

Сьогодні, 29 травня,на шахті «Лісова», що в с. Сілець Сокальського району Львівської області, стався обвал породи. Про це у Facebook повідомляє координатор спільноти «Варта-1» Ігор Зінкевич.

Зі слів працівників, при обвалі присипало двох людей в шахті.

«На місці події є ДСНС, поліція і рятувальні служби. Станом на 06:30 вже виявлено тіло одного з чоловіків ( чоловік місцевий житель 1997 року народження ). Іншого чоловіка 1971 року народження наразі не виявили під завалами, працюють служби», – йдеться у повідомленні.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець, обрушення породи сталося вночі на горизонті 242 м.

«Під завалом опинилося два гірника. Тіло одного загиблого підняли на поверхню. Йому було лише 32 роки. Роботи з вилучення другого шахтаря продовжуються. До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 3 відділення Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля», – написав він.

Михайло Волинець додав, що всього в шахті знаходиться 69 гірників (на аварійній ділянці – 21 гірник). Шахта працює в штатному режимі.