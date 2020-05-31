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В Україні коронавірусом заразилися 23 672 людини

Наталя Дуляба

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Станом на ранок неділі, 31 травня, коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 23 672 людей. За останню добу виявили 468 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

 

В Україні COVID-19 лабораторно підтвердився у 23 672 людей. За останню добу виявили 468 нових хворих.

За даними Центру громадського здоров’я, серед усіх хворих є 1712 дітей та 4542 медиків. Більшість пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, госпіталізовано 7265 осіб. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 278 пацієнтів, серед них – одна дитина і 25 медиків.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 708 українців, 36 із них – медпрацівники. Одужали 9538 пацієнтів: 2322 медпрацівники та 644 дитини.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

  1. Чернівецька область — 3349 випадків;
  2. м. Київ — 2985 випадків;
  3. Рівненська область — 1713 випадків;
  4. Львівська область — 1669 випадків;
  5. Київська область — 1573 випадки;
  6. Івано-Франківська область — 1402 випадки;
  7. Закарпатська область — 1189 випадків;
  8. Тернопільська область — 1169 випадків;
  9. Харківська область — 1066 випадків;
  10. Вінницька область — 993 випадки;
  11. Дніпропетровська область — 942 випадки;
  12. Волинська область — 908 випадків;
  13. Одеська область — 888 випадків;
  14. Житомирська область — 739 випадків;
  15. Кіровоградська область — 511 випадків;
  16. Запорізька область — 444 випадки;
  17. Хмельницька область — 444 випадки;
  18. Черкаська область — 402 випадки;
  19. Миколаївська область — 293 випадки;
  20. Полтавська область — 270 випадків;
  21. Херсонська область — 178 випадків;
  22. Сумська область — 168 випадків;
  23. Чернігівська область — 167 випадків.
  24. Донецька область — 163 випадки;
  25. Луганська область — 47 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, коронавірусну інфекцію виявили вже у 1669 мешканців Львівщини. Від ускладнень померли 54 людини. Останньою жертвою COVID-19 стала 37-річна жителька Бродівського району. Водночас побороли недугу 409 мешканців області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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