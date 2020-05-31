В Україні коронавірусом заразилися 23 672 людини

Станом на ранок неділі, 31 травня, коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 23 672 людей. За останню добу виявили 468 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

В Україні COVID-19 лабораторно підтвердився у 23 672 людей. За останню добу виявили 468 нових хворих.

За даними Центру громадського здоров’я, серед усіх хворих є 1712 дітей та 4542 медиків. Більшість пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, госпіталізовано 7265 осіб. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 278 пацієнтів, серед них – одна дитина і 25 медиків.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 708 українців, 36 із них – медпрацівники. Одужали 9538 пацієнтів: 2322 медпрацівники та 644 дитини.

Наразі коронавірусну хворобу виявили:

Чернівецька область — 3349 випадків; м. Київ — 2985 випадків; Рівненська область — 1713 випадків; Львівська область — 1669 випадків; Київська область — 1573 випадки; Івано-Франківська область — 1402 випадки; Закарпатська область — 1189 випадків; Тернопільська область — 1169 випадків; Харківська область — 1066 випадків; Вінницька область — 993 випадки; Дніпропетровська область — 942 випадки; Волинська область — 908 випадків; Одеська область — 888 випадків; Житомирська область — 739 випадків; Кіровоградська область — 511 випадків; Запорізька область — 444 випадки; Хмельницька область — 444 випадки; Черкаська область — 402 випадки; Миколаївська область — 293 випадки; Полтавська область — 270 випадків; Херсонська область — 178 випадків; Сумська область — 168 випадків; Чернігівська область — 167 випадків. Донецька область — 163 випадки; Луганська область — 47 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Нагадаємо, коронавірусну інфекцію виявили вже у 1669 мешканців Львівщини. Від ускладнень померли 54 людини. Останньою жертвою COVID-19 стала 37-річна жителька Бродівського району. Водночас побороли недугу 409 мешканців області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.