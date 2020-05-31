В Україні коронавірусом заразилися 23 672 людини

Станом на ранок неділі, 31 травня, коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 23 672 людей. За останню добу виявили 468 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
В Україні COVID-19 лабораторно підтвердився у 23 672 людей. За останню добу виявили 468 нових хворих.
За даними Центру громадського здоров’я, серед усіх хворих є 1712 дітей та 4542 медиків. Більшість пацієнтів перебувають на амбулаторному лікуванні, госпіталізовано 7265 осіб. До апаратів штучної вентиляції легень під’єднані 278 пацієнтів, серед них – одна дитина і 25 медиків.
Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 708 українців, 36 із них – медпрацівники. Одужали 9538 пацієнтів: 2322 медпрацівники та 644 дитини.
Наразі коронавірусну хворобу виявили:
- Чернівецька область — 3349 випадків;
- м. Київ — 2985 випадків;
- Рівненська область — 1713 випадків;
- Львівська область — 1669 випадків;
- Київська область — 1573 випадки;
- Івано-Франківська область — 1402 випадки;
- Закарпатська область — 1189 випадків;
- Тернопільська область — 1169 випадків;
- Харківська область — 1066 випадків;
- Вінницька область — 993 випадки;
- Дніпропетровська область — 942 випадки;
- Волинська область — 908 випадків;
- Одеська область — 888 випадків;
- Житомирська область — 739 випадків;
- Кіровоградська область — 511 випадків;
- Запорізька область — 444 випадки;
- Хмельницька область — 444 випадки;
- Черкаська область — 402 випадки;
- Миколаївська область — 293 випадки;
- Полтавська область — 270 випадків;
- Херсонська область — 178 випадків;
- Сумська область — 168 випадків;
- Чернігівська область — 167 випадків.
- Донецька область — 163 випадки;
- Луганська область — 47 випадків.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.
Нагадаємо, коронавірусну інфекцію виявили вже у 1669 мешканців Львівщини. Від ускладнень померли 54 людини. Останньою жертвою COVID-19 стала 37-річна жителька Бродівського району. Водночас побороли недугу 409 мешканців області.
За прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.
Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Наталя Дуляба