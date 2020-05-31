У ЗСУ – четверта смерть від коронавірусу

Станом на ранок неділі, 31 травня, у Збройних Силах України зафіксували четверту смерть від коронавірусу – від ускладнень помер військовий із Чернівецької області. Про це Львівському порталу повідомили у Командуванні Медичних сил ЗСУ.

Військовослужбовець із Чернівецької області хворів із 22 травня і лікувався вдома під наглядом медиків. 27 травня його стан погіршився, тому його госпіталізували до військового госпіталю з двобічною пневмонією.

ПЛР-тест підтвердив COVID-19 28 травня. Втім стан хворого погіршувався і 30 травня від помер.

«За наявної інформації, у чоловіка, окрім COVID-19, були супутні захворювання. Висловлюємо співчуття близьким та рідним», – йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні, 31 травня, коронавірусом у ЗСУ хворіють 118 людей. На ізоляції перебувають 453 особи. Одужали вже 111 військових.

Протягом минулої доби, 30 травня, у ЗСУ зафіксували 12 нових хворих на коронавірус. 11 із них лікуються вдома під наглядом медиків, ще один військовий перебуває в ізоляторі військової частини на Харківщині.

Нагадаємо, в Україні коронавірус підхопили вже 23 672 людини. За останню добу виявили 468 нових хворих. Від ускладнень вірусу померли 708 людей, побороли недугу більше 9500 пацієнтів.

На Львівщині коронавірусну інфекцію виявили у 1669 мешканців. Від ускладнень померли 54 людини. Останньою жертвою COVID-19 стала 37-річна жителька Бродівського району. Водночас одужали 409 жителів області.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу у Львівській області протримається до початку червня.