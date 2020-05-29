До 1 червня у Львові не пом'якшуватимуть карантин

Під час засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС у Львові вирішили не послаблювати карантин до 1 червня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що, враховуючи рішення обласної комісії ТЕБ та НС, карантинних обмежень не послаблюватимуть до 1 червня. Наступне засідання міської комісії ТЕБ і НС відбудеться у понеділок, 1 червня, на якому будемо приймати відповідне рішення, опираючись на показники захворюваності.

Враховуючи рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 29.05.2020, протокол № 21, міська комісія з питань ТЕБ та НС вирішила:

Продовжити карантині заходи до 01.06.2020 включно.

Дозволити:

Проведення екскурсій за окремим протоколом

Функціонування коворкінгу за окремим протоколом

Діяльність туристичних компаній за окремим протоколом

Діяльність закладів громадського харчування в торгово-розважальних центрах лише в частині обслуговування на виніс з реалізації безалкогольних напоїв (кава, чай тощо) у відповідності до окремого протоколу

Діяльність музеїв, які мають можливість проводити діяльність під відкритим небом (зокрема на території саду, двору та парку) у відповідності до окремого протоколу

Відновити діяльність закладу громадського харчування ТзОВ «Пивний бар «Золотий Колос» на вул. проїзд Крива Липа, 6 виключно в межах літнього майданчика у відповідності до окремого протоколу-

Погодити проведення футбольного матчу Української Прем’єр-ліги між командами ФК «Карпати» і ФК «Маріуполь» на стадіоні «Україна» 31.05.2020 без присутності глядачів (тільки футболісти, тренери, арбітри і обслуговуючий персонал).

Як повідомляв Львівський портал, на Львівщині послаблювати карантинні обмеження не будуть щонайменше до понеділка, 1 червня, оскільки кількість хворих на коронавірусну інфекцію в області продовжує зростати.

Зазначимо, на Львівщині останні дні фіксують стрімке збільшення хворих на COVID-19: учора було 70, сьогодні – 50.

Станом на сьогодні, 29 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 1563 мешканців Львівщини. Загалом коронавірус забрав життя вже 52 людей у області. Протягом 29 травня стало відомо про 4 нові летальні випадки від COVID-19.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.