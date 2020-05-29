Коронавірус забрав життя 73-річного мешканця Пустомитівщини

На Львівщині зафіксували 51 смерть від ускладнень коронавірусної інфекції. Ще однією жертвою недуги став 73-річний мешканець Пустомитівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

73-річний чоловік потрапив до реанімації Львівського обласного госпіталю ветеранів та репресованих імені Юрія Липи ще 16 травня. При поступлені у мешканця Львівщини була підозра на COVID-19 та двобічна пневмонія. Результати ПЛР-тесту, який підтвердив у чоловіка коронавірус, надійшов 26 травня. Проте 28 травня чоловік помер.

Пацієнт мав супутні захворювання – діабет 2 типу, гіпертонічна хвороба, нефректомія з приводу онкології.

Зазначимо, це вже 51-смерть від коронавірусної інфекції. Варто зауважити, що 29 травня стало відомо про ще дві смерті від ускладнень COVID-19.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок п’ятниці, 29 травня, на Львівщині лабораторно підтверджено 1563 випадки коронавірусної інфекції, з яких 50 – за останню добу.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.