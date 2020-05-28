Садовий хоче, щоб тотальну забудову Малоголосківської «розгрібав» Чаплінський

Мешканці вул. Малоголосківської продовжують протестувати через відсутність у їхньому районі соціальної інфраструктури. Аби врегулювати цю проблему міський голова Львова Андрій Садовий пообіцяв провести зустрічі із місцевими жителями та самим забудовниками, і при цьому залучити до процесу перемовин колишнього головного архітектора Юліана Чаплінського. Про це мер заявив сьогодні, 28 травня, під час позачергової сесії Львівської міської ради.

Мешканці вул. Малоголосківської скаржаться, що їхній район тотально забудовують багатоповерхівками впритул одна до одної, натомість соціальної інфраструктури як такої немає. Люди вже кілька років поспіль виборюють для себе школи, садочки, дороги та сквери, оббиваючи пороги у Львівській міськраді та влаштовуючи акції протесту.

Зараз жителі Малоголосківської протестують проти забудови черговим житлом ділянки, яку раніше передбачили під школу і сквер. Втім у мерії змінили зонінг, і тепер там можна зводити багатоповерхівки.

Одні із ЖК на Малогосківській. Фото – Facebook Вулиця Малоголосківська

На проблемі забудови вул. Малоголосківської акцентували депутати під час позачергової сесії Львівської міськради і закликали втрутитися у ситуацію Андрія Садового.

Мер своєю чергою погодився, що з забудовою Малоголосківської є «багато прорахунків», і що ситуацію потрібно виправляти. Він вважає, що це можна зробити шляхом перемовин мешканців та забудовників. При цьому Андрій Садовий заявив, що на такі зустрічі варто запросити колишнього головного архітектора Львова Юліана Чаплінського, таким чином натякнувши на його безпосередню відповідальність за ситуацію, що склалась.

«Усі рішення щодо забудови приймають депутати в сесійній залі. Я повністю погоджуюся з мешканцями, бо ми бачимо там багато прорахунків. Там треба більше простору для людей та для відпочинку. Переконаний, цього року ситуація кардинально зміниться. Тож на нараду, яку ми будемо проводити на виїзді, треба запросити усіх забудовників, які там будували чи будують, а також пана Чаплінського, який був головним архітектором, коли все це будувалося. Будемо спілкуватися з мешканцями й виправлятимемо ситуацію крок за кроком», – сказав Андрій Садовий.

Зазначимо, що сьогодні, 28 травня, обурені львів’яни перекривали рух на перехресті вул. Варшавської – Малоголосківської. Всі свої акції протесту вони вже навіть назвали «Малоголосківський песець ім. А. Садового».

Відкрите звернення до Міського Голови А.І. Садового і депутатськиго корпусу від Громади Малоголосківської. Поширення вітається! Posted by Вулиця Малоголосківська on Tuesday, May 26, 2020

«Згідно з Генпланом Львова, у нашому мікрорайоні було передбачено три школи і 7 садочків. Станом на сьогодні не збудовано жодного з цих об’єктів. Більше того, у нас забрали останню земельну ділянку, яка була для школи, стадіону і зони громадського озеленення», – кажуть мешканці Малоголосківської.

«У 2013 році, коли ми тут купували квартиру, ми прив’язувались до Генплану Львова. Ми чітко бачили тут стадіони, школи, садочки. А зараз на ділянках низкоповерхової забудови з’являються 10-поверхові будинки з критичною щільністю населення», – наголошує місцева жителька.

Відтак мешканці вул. Малоголосківської вимагають:

заборонити нове будівництво нового житла доти, доки у мікрорайоні не спорудять і не введуть в експлуатацію садочки, школу, амбулаторію і транспортні розв’язки;

виділити і відвести зелені зони у відповідність до кількості прогнозованого населення мікрорайону (16 000 мешканців, у перспективі – 40 000 мешканців).

Нагадаємо, восени минулого року Львівська міська рада дозволила забудовнику на вул. Малогосківській не сплачувати внесок на розвиток інфраструктури розміром понад 9 млн грн. Причиною цбого стало те, що фірма власним коштом проклала 500 м дороги.

Взимку цього року громада мікрорайону виступила категорично проти нової забудови на Малогосківській – Під Голоском. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Як писав Львівський портал, Юліан Чаплінський працював головним архітектором Львова із зими 2015 року до осені 2019-го. Після звільнення він перейшов на роботу Міністерства розвитку громад і розвитку територій України, де п’ять місяців був заступником ексміністрки Альони Бабак.

Із жовтня 2019 року головним архітектором Львова є Антон Коломєйцев.