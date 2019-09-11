Юліан Чаплінський йде від Садового

Головний архітектор Львова, начальник управління архітектури та урбаністики Львівської міськради Юліан Чаплінський у вівторок, 10 вересня, написав заяву на звільнення. Про це повідомляє Zaxid.net.

Юліан Чаплінський підтвердив виданню, що припиняє працювати в Львівській міській раді і пояснив, що переходить на нову роботу. При цьому посадовець відмовився назвати місце майбутнього працевлаштування.

Однак за інформацією Zaxid.net, Юліан Чаплінський продовжить працювати в Міністерстві розвитку громад і територій на посаді заступника міністра з питань будівництва та житлово-комунального господарства.

Нагадаємо, що у серпні Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ перейменували на Міністерство розвитку громад і територій. Міністерство очолила директорка ТОВ «Інститут місцевого розвитку» та народна депутатка 8-го скликання Альона Бабак.

36-річний Юліан Чаплінський здобув вищу освіту в Національному університеті «Львівська політехніка» на спеціальності «Архітектура будівель і споруд». У 2005-2006 рр. він працював архітектором у приватній фірмі «Ювіт». У 2006-2011 рр.