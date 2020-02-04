Громада виступила проти забудови на Малоголосківська–Під Голоско

У понеділок, 3 лютого, у палаці культури Гната Хоткевича відбулися скандальні громадські слухання, з приводу чергового будівництва у районі Малоголосківська–Під Голоском.

Більше трьох сотень людей вимагали від Львівської мерії та забудовників не руйнувати їхній громадський простір та інфраструктуру. Люди обурені, чому у Львівській мерії погоджують будівництво все нових багатоповерхівок, але при цьому не зважають, що мешканцям також потрібна соціальна інфраструктура – дороги, школи, садочки, парковки, дитячі майданчики, парки тощо.

За словами громадської активістки, учасниці руху «Народна Дія Львів» Ірини Юзик, колись комфортний мікрорайон Малоголосківська – Під Голоском перетворюють на міські нетрі, де не враховано жодного простору для мешканців.

«Малоголосківська – Під Голоском раніше був комфортний і зелений мікрорайоном, але за останні три роки він перетворився на суцільний будівельний майданчик. Його в народі навіть вже прозвали «Малоголосківське гетто». Усюди де раніше були громадські простори, прибудинкові території, місця під потенційні дитячі майданчики, вигулу тварин тепер всюди будуються нові і нові будинки. Щільність забудови така, що мешканці іронізують, що невдовзі рукою передаватимуть каву з вікна у вікно іншого будинку.

І цей конвеєр забудови мікрорайону не зупиняється. Спершу людям пропонують будинок із красивим панорамним видом, а як тільки квартири в ньому розпродують то вони отримують панораму на вікна нового будинку. Рівень забудови настільки щільний, що не залишається жодного клаптика соціальної інфраструктури. На весь цей район, в якому оселилося 20 тисяч мешканців, діє одна єдина середня школа №23, і вона вже вщент переповнена. Деяким дітям до неї йти близько 2 км. Садочків немає. Один із забудовників будує його безуспішно вже не перший рік. І ситуація буде погіршуватися, бо забудовникам видаються все нові дозволи і жодні побажання громади не враховуються», – повідомила у коментарі Львівському порталу Ірина Юзик.

Також вона звернула увагу на те, що забудовники із мерією вносять жахливі зміни у вже існуючі плани територій, а громадські слухання проводять лише для легалізації нового детального плану території.

«Сучасні громадські слухання проводяться лише для галочки, яку вимагає процедура, нібито для врахування думки людей. Після громадських слухань виконком затверджує забудовникам дозвіл на будівництво і розробку детального плану, а детальний план території розробляє вже сам забудовник у своїх інтересах. Очевидно, що всі ці речі відбуваються за домовленостями із міською радою Львова, а громадські слухання – фікція і вже ні на що не впливають.

У попередньому статуті міст у сфері містобудування було передбачено голосування за рішення на громадських слуханнях. Це було своєрідним вердиктом громади, який можна було використовувати у судових позовах. Тепер голосування не передбачені. Людям просто дали можливість висказатися і «випустити пар», але нічого більшого», – повідомила Ірина Юзик.

Вчора на громадських слуханнях до людей вийшли три дівчинки, які мали віддуватися перед невдоволеною громадою за наміри мерії та забудовників.

«Люди обурені, але щоб чогось добитися необхідно чинити законний опір – бути готовими захищати свої права під стінами мерії, писати заяви у поліцію та відкривати кримінальні провадження. Мерія рекомендує за результатами громадських слухань писати письмові зауваження, але жодні письмові зауваження не мають ваги. Із власного досвіду скажу, що ще жодного разу письмові зауваження не були враховані ЛМР», – зауважила громадська активістка.

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