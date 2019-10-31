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Міськрада Львова пробачила забудовнику 9 млн грн інвестиційного внеску

Наталя Дуляба

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Сьогодні, 31 жовтня, сесія міської ради Львова звільнила ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» від сплати більше 9 мільйонів гривень пайового внеску на розвиток інфраструктури, який сплачують до бюджету всі компанії-забудовники. «За» відповідну ухвалу проголосували 42 депутати, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Своїм рішенням мерія частково звільнила ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія» від сплати більше 9 мільйонів гривень пайового внеску на створення та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Львова.

Компанія зараз будує житлові комплекси «Північний пагорб», «Східний пагорб» на вул. Малоголосківській.

Як пояснила директорка департаменту економічного розвитку Львівської міськради Ірина Кулинич, ініціатором «списання» пайового внеску виступило саме ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія», яка своєю чергою збудувала дорогу протяжністю близько 500 м.

«Забудівельник збудував дорогу поза межами будмайданчика, має передати її комунальну власність. Дорога має орієнтовно 500 м», – додала Ірина Кулинич.

Додамо, що всі компанії-забудовники сплачують до міського бюджету такий пайовий внесок на розвиток інфраструктури. Його розмір визначається індивідуально, залежно від масштабу будівництва.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Львівська інвестиційна компанія», яке займається будівництвом, належить львів’янам Назарію Бербеці, Тарасу Дідику та киянину Олександру Потернаку.

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