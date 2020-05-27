Новим очільником сміттєвого департаменту Львівської міськради став Роман Олійник

Під час апаратної наради у Львівській міській раді представили нового директора департаменту поводження з ТПВ Романа Олійника. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

До цього Роман Олійник очолював Львівське комунальне ремонтно-аварійне підприємство.

«Сергій Сало попросився, щоб ми його відпустили, я змушений був його підтримати. На цю посаду ми призначили Романа Олійника, який очолював нашу Ремонтну службу. Пан Олійник людина відповідальна, справиться з тим об’ємом роботи. Він знає комунальну сферу, працював у різних районах», – зазначив міський голова Львова Андрій Садовий під час апаратної наради.

Довідка

Роман Олійник народився 18 січня 1973 року у м. Харкові. У 1998 році закінчив Державний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Конструювання та технологія радіоелектронних засобів». У 2014 році закінчив Київський національний університет культури і мистецтв за спеціальністю «Державне управління».

Досвід роботи: 1998−2011 роки – приватний бізнес (комп’ютери, оргтехніка, система відеонагляду, система охорони пожежної безпеки); 2011−2013 роки – головний інженер, директор ЛКП «Шевченківського району м. Львова», ЛКП «Янів-405», ЛКП «Балатон-409», ЛКП «Рясне-402», ЛКП «Тополя-406»; 3.10.2013 року – директор ЛКП «Житловик-С»; з жовтня 2017 року – директор Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства.

Як повідомляв Львівський портал, з 2017 року в.о. директора департаменту поводження з ТПВ був Сергій Сало.

Нещодавно ми інформували про те, що правоохоронні органи викрили схему розкрадання державних коштів при вивезенні ТПВ зі Львова. Сміття мали вивозити на територію центральних областей, натомість насправді його везли не так далеко і незаконно захоронювали зокрема на Львівщині.

Торік влітку міськрада Львова вирішила відшкодовувати перевізникам додаткові витрати за вивіз сміття. На такі компенсації щороку потрібно 300 мільйонів гривень.

Нагадаємо, з 1 липня 2019 року Львівська міська рада знову самостійно організовує вивіз сміття, до цього протягом двох років цим займалась Львівська ОДА.

Фото: ЛМР