На Львівщині COVID-19 забрав життя військового

Станом на середу, 27 травня, у Збройних Силах України зафіксували третій летальний випадок від коронаувірусу: COVID-19 забрав життя військового на Львівщині. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві оборони України.

«На жаль, у Збройних Силах України зафіксовано третій летальний випадок від коронавірусу. Так, у зв’язку із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, 25 травня помер працівник Збройних Сил України (Львівська область)», – мовиться у повідомленні.

Працівник хворів з 11 травня, лікувався вдома. 18 травня у зв’язку із погіршенням стану здоров’я працівник ЗСУ звернувся до міської лікарні Кам’яно-Бузького району Львівської області та того ж дня йому було виконано експрес-тест для виявлення ознак наявності COVID-19. Дослідження пацієнта показали негативний результат. Хворий отримував необхідне лікування, але 22 травня з відсутністю динаміки до покращення стану здоров’я він був скерований до Львівської туберкульозної лікарні, де було проведено лабораторне дослідження методом ПЛР-тестування, за результатами якого у працівника ЗСУ підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 посмертно.

Також зазначається, що станом на ранок 27 травня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 57 осіб. Всього за час пандемії одужало 102 особи. За минулу добу зареєстровано чотири нових випадки захворювання, один з них – летальний.

Загалом у Збройних Силах України обліковано 162 хворих на коронавірус: хворіє – 57 осіб, одужало – 102 особи, летальних – 3 випадки.

Нагадаємо, перший випадок захворювання на коронавірус у ЗСУ виявили 2 квітня у лікарки Хмельницького військового госпіталю.

Також Львівський портал інформував про те, що 16 квітня в реанімації Львівської обласної інфекційної лікарні від коронавірусу помер військовий (друга смерть у Збройних Силах України від COVID-19).