У Львові побільшала кількість хворих на COVID-19, які у важкому стані

Упродовж останніх двох тижнів у Львові побільшала кількість хворих на коронавірусну інфекцію у важкому стані, які потребують госпіталізації. Про це повідомила очільниця міського штабу оперативного реагування Галина Слічна, передає пресслужба міськради Львова.

Вона зазначила, що у Львові зберігається невтішна тенденція, оскільки фіксується достатньо багато летальних випадків, які спричинені коронавірусною інфекцією.

«Станом на 22 травня у нас по статистиці було фактично 33 людей, які померли, натомість сьогодні маємо 42 особи. Тобто за декілька днів сталось стільки смертей. В цілому ми маємо 1405 осіб, в яких діагностовано коронавірус, із них 295 – вже одужали. Найгірше те, що останні 2 тижні ми спостерігаємо надходження хворих у достатньо важкому стані, тобто у нас збільшилась кількість людей, які госпіталізовані у лікарнях», – каже Галина Слічна.

На її думку, така кількість хворих пов’язана із тим, що більше людей сьогодні є на вулиці та ведуть активний спосіб життя, ігноруючи санітарні правила.

«Значно більша кількість людей спілкується, веде більш активний спосіб життя, при цьому менше зважаючи на дистанцію, на те, що потрібно дотримуватись правил гігієни та продовжувати мити руки, надягати маски у громадських місцях», – зазначила Галина Слічна.

За її словами, якщо карантин буде послаблено, то Львів йтиме за тією програмою, яку затверджує уряд

«Кожен етап передбачатиме послаблення карантинних заходів у тій чи іншій сфері діяльності. Фактично, з 22 травня був послаблений карантин у більшості регіонів України, але ми не змогли зробити це у себе на Львівщині, оскільки в нас ті показники, які виставив уряд були майже вдвічі завищені. Наразі, у першу чергу, йдеться про відновлення громадського транспорту, відкриття дошкільних навчальних закладів, відкриття готелів, проведення спортивних змагань у кількості до 10 осіб без глядачів або ж до 50 (за дозволом МОЗ). Ми будемо засідати 29 травня, аналізувати наші показники та приймати наступне рішення чи послаблювати карантин, чи залишатись у карантині наступні 7 днів», – додала посадовиця.

Станом на ранок вівторка, 26 травня, на Львівщині лабораторно підтверджено 1405 випадків коронавірусної інфекції, з яких 45 – за останню добу. Лише за 25 травня у Львівській області зафіксували три нові смерті від ускладнень COVID-19. Жертвами недуги стали 64-річна лікарка Львівської обласної клічної лікарні, 91-річна жінка та 63-річна мешканка Львівщини. Також вчора було посмертно підтверджено коронавірусну інфекцію у 93-річної жінки, яка померла ще 6 травня.

За прогнозами медиків, пік коронавірусу у Львівській області протримається до початку червня.

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.