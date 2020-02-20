У Львівській міськраді створили департамент агломерації

Сьогодні, 20 лютого, сесія Львівської міськради погодила створення департаменту агломерації. «За» відповідну ухвалу проголосували 37 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Новий департамент у Львівській міськраді вирішили створити у зв’язку зі створенням Львівської ОТГ.

Працівники новоствореного департаменту агломерації будуть співпрацювати зі селами, селищами і містами, що розташовані поблизу Львова, розвитку території міської агломерації.

Департамент агломерації має допомагати громадам у вирішенні їхніх нагальних проблем, а також створювати умови для представництва у Львівській міськраді інтересів мешканців навколишніх населених пунктів.

Департамент агломерації підпорядковуватиметься заступнику міського голови Львова з питань містобудування і охоплюватиме два управління:

міжмуніципального співробітництва; адміністрування приміської зони.

До 1 квітня виконавчий комітет повинен затвердити остаточну чисельність департаменту агломерації та передбачити його фінансування.

Зазначимо, що прийнятою ухвалою депутати створили ще два управління Львівської міськради: управління комунікації та управління промоції. Тож загалом чисельність працівників мерії зросла з 1790 до 1830 осіб.

Як писав Львівський портал, уже цього року вся територія України має бути покрита об’єднаними територіальними громадами, мають бути сформовані й нові райони. Тому Львів зараз веде активні перемовини з 20 сусідніми населеними пунктами задля об’єднання в агломерацію. Нещодавно стало відомо, що Брюховичі хочуть створити власну ОТГ.

Довідково: міська агломерація – форма розселення, територіальне скупчення населених пунктів, які об’єднані в єдине ціле; зосередження міст та інших населених пунктів на певній території.