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Leopolis Jazz Fest запрошує на онлайн-концерти

Ольга Денисяка

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4−7 червня Leopolis Jazz Fest запрошує охочих переглянути прямі трансляції концертів різних років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

У червні 2011 року відбувся перший Alfa Jazz Fest (з 2017 року Leopolis Jazz Fest) у Львові. З нагоди святкування ювілею 4−7 червня  відбудуться прямі трансляції концертів. Записи будуть продемонстровані лише один раз на офіційному каналі Leopolis Jazz Fest в YouTube і не будуть публікуватися в мережі. Їх можна буде переглянути онлайн безкоштовно.

«За період карантину весь світ навчився жити онлайн і навіть віртуально святкувати дні народження. Запрошуємо всіх, хто любить джаз, 4−7 червня 2020 року приєднатися до Leopolis Jazz Fest. Birthday Live і відзначити день народження фестивалю разом! Leopolis Jazz Fest зробить relive прямих трансляцій виступів, які відбулися в різні роки фестивалю. Музиканти активно підтримали ідею відтворити атмосферу фестивалю онлайн і дали дозвіл на показ їхніх концертів», – розповіли організатори.

Графік Leopolis Jazz Fest. Birthday Live:

4 червня (четвер)

  • 19:00 год. YELLOWJACKETS (США)

Концерт знаменитого американського квартету відкриє Leopolis Jazz Fest. Birthday Live. Музиканти працюють на стику двох жанрів – електричного ф’южн і сучасного акустичного джазу. Yellowjackets – неодноразовий номінант і володар премій Греммі.

  • 21:00 год. MARIO BIONDI (Італія)

Італійський соул-вокаліст Маріо Біонді, чий голос нагадує знаменитого Баррі Вайта, продовжує традиції зірок «філадельфійського соулу» 70-х років і є одним з найяскравіших представників цього жанру в Європі.

5 червня (п’ятниця)

  • 19:00 год. MARE NOSTRUM: Paolo FRESU – Richard GALLIANO (Італія – Франція)

Італійський трубач Паоло Фрезу, французький акордеоніст Рішар Гальяно і шведський піаніст Ян Лундгрен – це тріо Mare Nostrum (назва Середземного моря у древніх римлян). Такі різні виконавці створили в своїй музиці симбіоз культур, спадщин і світоглядів, знайшли гармонію в поєднанні тембрів своїх інструментів і стали однією з найбільш популярних груп Європи. На жаль, піаніст Ян Лундгрен не зміг відвідати концерт у Львові, та через це виступ дуету став унікальним з тонкою і чуттєвою енергетикою.

  • 21:00 год. CHUCHO VALDÉS QUARTET (Куба-США)

Чучо Вальдес – кубинський піаніст, композитор і аранжувальник – володар шести Греммі і трьох латинських Греммі, один з найвпливовіших афро-кубинських музикантів в історії, засновник, музикант, композитор і аранжувальник знаменитої кубинської групи Irakere (1973−2005). Чучо Вальдес багато гастролює і викладає, а на карантині часто виходить в прямі ефіри, чим тішить своїх шанувальників.

6 червня (субота)

  • 19:00 год. CHINA MOSES (США)

Чайна Мозес – відома американська вокалістка, дочка знаменитої джазової співачки Ді Ді Бріджвотер і Гілберта Мозеса. Перші альбоми принесли їй успіх і популярність на французькій соул і попсцені, а платівка «Crazy Blues» увійшла до рейтингу «100 кращих альбомів 2013 року» за версією британського видання Times. Паралельно з кар’єрою співачки і бек-вокалістки вона працює ведучою на радіо у Франції.

  • 21:00 год. ETIENNE MBAPPE & THE PROPHETS (Франція)

Етьєн Мбаппе – відомий камерунський бас-гітарист і композитор, який живе у Франції. «Моя музика натхненна подорожами, людьми, яких я зустрічаю; це кольори, які я бачу, запахи, які я відчуваю, це сміх і іноді біль, який я відчуваю. Ми живемо в складному світі. Єдине, чого мені хочеться – донести радість і взаєморозуміння через мою музику».

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Фото: ЛМР

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