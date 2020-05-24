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Коронавірус на Львівщині: плюс 48 нових випадків

Вероніка Рой

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Станом на ранок неділі, 24 травня, на Львівщині лабораторно підтверджено 1333 випадки корона вірусної інфекції,з якиз 48 – за останню добу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Так,за вчорашню добу центри в місті провели 186 ПЛР-тестів, з яких 48 –позитивні. Серед нових хворих 27 – це мешканці Львова.

Таким чином загалом коронавірусну інфекцію вже виявлено – у 1333 осіб, з них 35 людей померло. Натомість 276 пацієнтів хворих вже одужали.

За весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись 4589 осіб, з них госпіталізовані — 596, а на амбулаторному лікуванні – 3993 особи. Зараз у лікарні перебуває 168 осіб, з них в реанімації – 7 осіб, до апаратів штучної вентиляції легень підключені троє осіб.

Нагадаємо, за прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Попри те, що Львів входить у трійку міст України, де проводять найбільше ПЛР-тестувань, у лабораторіях – справжній ажіотаж. Лише в обласному лабораторному центрі на черзі «стоять» близько 2500 біоматеріалів, які не встигли дослідити. Пацієнтам доводиться тижнями чекати на результати ПЛР-тестів.

Детальніше про це читайте у статі Львівського порталу «Черга по діагноз. Чому на результати ПЛР-тестів у Львові доводиться чекати тижнями».

Нагадаємо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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