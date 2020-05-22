Майже половина України не готова до пом'якшення карантину, – МОЗ

Станом на 22 травня в Україні 11 областей не готові перейти до друго етапу зняття карантинних обмежень. Про Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Так, не готові пом’якшувати обмеження Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька і Закарпатська області, а також Київ та Київська область.

Незадовільна епідемічна ситуація у цих регіонах ставить під загрозу відновлення роботи міського та міжміського громадського транспорту, відновлення роботи метро, проведення спортивних змагань та відкриття готелів і дитячих садків.

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Львівський портал повідомляв, що у зв’язку з поширенням коронавірусу карантин в Україні ввели ще 12 березня. Відтоді уряд щоразу продовжує його термін. Втім із 11 травня Кабмін запровадив певні послаблення карантину.

Ці послаблення діють відразу не по всій території держави, адже уряд дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності. У регіонах із найвищим рівнем захворюваності діятиме «адаптивний карантин». Він триватиме в Україні із 22 травня до 22 червня.

Нагадаємо, станом на ранок 22 травня Львівщина повторила коронавірусний антирекорд: за минулу добу зафіксували 65 нових інфікувань.

Днями головний медик Львова Володимир Зуб наголосив, що наразі місто має мало підстав пом’якшувати карантин.