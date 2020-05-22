Львів закупить нові евакуатори

Виконавчий комітет Львівської міськради погодив виділення із бюджету 5 млн грн на закупівлю нових евакуаторів для ЛКП «Муніципальна варта». Відповідне рішення прийняли сьогодні, 22 травня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, із бюджету розвитку витратять 5 млн грн для того, щоб придбати нові евакуатори для «Муніципальної варти». Їх використовують інспектори з паркування для вивозу на штрамайданчик тих автівок, які суттєво перешкоджають руху транспорту.

Скільки евакуаторів за ці кошти вдасться закупити, у мерії не уточняють. За неофіційними даними, за 5 млн грн можна придбати не більше 3 таких машин.

Зазначимо, нещодавно «Львівелектротранс» отримав три нові евакуатори. Вартість одного становить 2,3 млн грн.

Нагадаємо, перші інспектори з паркування у Львові запрацювали восени 2018 року. Зараз у місті працюють більше 50 таких інспекторів. Крім виписки штрафів горе-водіям за порушення правил паркування, вони також займаються евакуацією тих автівок, які суттєво перешкоджають руху. Станом на кінець 2018-го для цих протреб Львів мав лише 4 евакуатори, хоча потрібно було 12.

Протягом 2019 року інспектори з паркування принесли Львову 12,5 млн грн. Всі кошти надійшли до бюджету від штрафів, які оплатити водії.

Детальніше про роботу інспекторів із паркування читайте у статті «Звільнити Львів від самовільних парковок: місія (не)можлива?».