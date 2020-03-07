У Львові з'явились ще три евакуатори

ЛКП «Львівелектротранс» отримало три нові евакуатори. Вартість кожного – близько 2,3 мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Цього тижня ЛКП «Львівелетротранс» отримало три нові евакуатори, які були закуплені минулого року за програмою лізингу. Нові евакуатори можуть оперативно звільняти колії і вулиці, якщо припарковані автомобілі заважають руху електротранспорту.

«Евакуація відбувається згідно з чинним законодавством, якщо є суттєві порушення правил дорожнього руху та лише за участі поліції або інспекторів з паркування, які підпорядковуються управлінню безпеки міста. Евакуйовану машину можна забрати зі штрафмайданчика, сплативши всі необхідні штрафи», – зазначив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий.

Також він додав, що наразі евакуатори забирають близько 9−12 автомобілів на день, проте надалі ця кількість буде збільшена. Вартість кожного евакуатора становить близько 2,3 млн грн.

Нагадаємо, нещодавно у міськраді вирішили, що покинуті роками автомобілі евакуатори забиратимуть на штрафмайданчики.