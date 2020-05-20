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Загибель двох гірників на шахті «Лісова»: винуватцю трагедії оголосили підозру

Наталя Дуляба

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Правоохоронці оголосили підозру 35-річному червоноградцю, якого обвинувачують у порушенні правил безпеки на шахті «Лісова», що призвели до смерті двох гірників. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

 

Трагедія сталась 29 травня 2019 року. Орієнтовно о 04:00 год. ночі на шахті «Лісова», що під Червоноградом, стався обвал породи, внаслідок чого загинули двоє гірників.

Загиблими виявились 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик, батько трьох дітей.

Правоохоронці підозрюють, що до трагедії причетний 35-річний гірничий майстер дільниці з видобутку вугілля. За версією поліцейських, чоловік не вжив заходів на виконання вимог нормативно-правових актів та посадової інструкції, порушив правила безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на виробництві, що й призвело до загибелі двох гірників.

Гірничому майстру вже повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України.

Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, після трагічного випадку на шахті «Лісова» Держпраці Львівщини створило спеціальну комісію, яка розслідувала інцидент. Згодом вона дійшла до висновку, що причиною стали організаційні проґалини. Зокрема, на шахті порували технологічний процес, залучали до роботи працівників не за фахом, незадовільний рівень охорони праці.

Ця спецкомісія також зауважувала, що до трагедії причетні шестеро працівників шахти, зокрема й майстер дільниці з видобутку вугілля.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родинами гірників, які загинули на шахті «Лісова», й пообіцяв виділити їм квартири.

Також Львівська ОДА мала надати по 100 тисяч гривень допомоги родинам загиблих гірників на шахті «Лісова».

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