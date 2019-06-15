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Обвал на шахті «Лісова»: з’явилися результати розслідування

Вероніка Рой

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Завершила свою роботу комісія зі спеціального розслідування групового нещасного випадку зі смертельними наслідками, що стався 29 травня на шахті «Лісова». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держпраці у Львівській області.

 

За результатами спецрозслідування комісія прийшла до висновку, що нещасний випадок є пов’язаним з виробництвом.

«За результатами проведеного розслідування встановлено, що причинами настання цього нещасного випадку є організаційні. Зокрема, порушення технологічного процесу, залучення до роботи працівників не за спеціальністю (професією), незадовільне функціонування системи управління охороною праці, невиконання посадових обов’язків та невиконання вимог інструкцій з охорони праці», – повідомляють у Держпраці.

Також у відомстві зазначають, що комісія зі спеціального розслідування нещасного випадку вважає, що особами, дії або бездіяльність яких призвели до нещасного випадку є гірничий майстер дільниці з видобутку вугілля № 1, начальник зміни виробничої служби, заступник начальника дільниці з видобутку вугілля № 1, начальник дільниці з видобутку вугілля № 1, заступник директора з виробництва, гірник з ремонту гірничих виробок.

«За допущені порушення нормативно-правових актів з охорони праці і невиконання посадових обов’язків, що призвело до нещасного випадку, комісія запропонувала притягнути усіх винних осіб до відповідальності, зважаючи на ступінь відповідальності», – додають у Держпраці.

Нагадаємо, 29 травня на шахті «Лісова» об’єднання «Львіввугілля» стався нещасний випадок на виробництві – обвал породи, в результаті якого загинули двоє шахтарів. Внаслідок обвалу загинули: 22-річний Михайло Турко та 48-річний Михайло Павлик, батько трьох дітей.

Зазначимо, Держпраці у Львівській області створює спеціальну комісію з розслідування нещасного випадку на шахті «Лісова». Своєю чергою, правоохоронці встановлюють обставини загибелі гірників, котрі опинились під завалом у шахті «Лісова».

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з родинами гірників, які загинули на шахті.

Також Львівська ОДА пообіцяла виділити по 100 тисяч гривень допомоги родинам гірників, які загинули на шахті «Лісова».

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