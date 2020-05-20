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COVID-19 забрав життя ще двох мешканців Львівщини

Наталя Дуляба

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Від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли ще двоє жителів Львівської області: 82-річна сокальчанка та 62-річна мешканка Пустомитівщини. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

82-річна мешканка Сокаля померла 8 травня від ускладнень COVID-19. Її госпіталізували у Сокальську центральну райлікарню із двобічною пневмонією. Жінка також мала ішемічну хворобу серця.

Ще однією жертвою коронавірусу стала 62-річна мешканка Пустомитівського району. Вона померла 10 травня у винниківському госпіталі. Чи були у жінки супутні захворювання, наразі не відомо.

Зазначимо, станом на ранок середи, 20 травня, було відомо про 32 смерті від коронавірусу на Львівщині. Тепер кількість летальних випадків зросла до 34.

Загалом коронавірусну інфекцію підхопили 1136 мешканців Львівської області. Побороли недугу – 225 людей. В обласній інфекційній лікарні зараз перебувають 168 хворих, семеро із них – у реанімації. До апаратів штучної вентиляції легень підключені чотири особи.

Нагадаємо, що за прогнозами медиків, пік коронавірусу на Львівщині протримається до початку червня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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