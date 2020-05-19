Очільник МОЗ назвав три критерії, за яких регіони виходитимуть з карантину

Після 22 травня критеріями виходу з карантину буде показник захворюваності за останні 7 днів, заповненість ліжок у лікарнях та кількість тестувань у кожному регіоні. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Він нагадав, що з 22 травня в Україні буде запроваджений так званий адаптивний карантин, який передбачає поетапне пом’якшення карантинних заходів кожні 10 днів.

«Буде запроваджено три критерії для переходу на кожен новий етап: показник захворюваності за останні 7 днів на 100 тисяч населення, заповненість ліжок у лікарнях, які лікують хворих на COVID-19 (не більше 50%) та кількість тестувань у кожному регіоні. Якщо ситуація у тому чи іншому регіоні відповідатиме критеріям, то він зможе переходити на новий етап пом’якшення», – цитує пресслужба МОЗ Степанова.

Також він зазначив, що це європейська практика боротьби з COVID-19.

Окрім цього очільник МОЗ додав, що з 22 травня буде відновлення роботи міського та приміського транспорту, проведення спортивних заходів при дотриманні протиепідемічних обмежень.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня ввів певні послаблення. Ці послаблення можуть діяти відразу не по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

Також з 13 травня у Львові дозволили роботу перукарень, салонів краси, приватних стоматологічних клінік. А з 15-го відкриються візові центри, непродовольчі ринки, магазини одягу, білизни та взуття, які мають прямий вихід на вулицю.

Про те, які послаблення запровадили на Львівщині, читайте за посиланням.