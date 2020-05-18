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У Львові дозволили пересуватися групами до восьми осіб і сидіти за столиками вчотирьох

Вероніка Рой

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У Львові дозволили пересуватися вулицями групами до 8 осіб, а на літніх майданчиках закладів харчування —сидіти 4 особам з дотриманням соціальної дистанції. Відповідне рішення було прийнято 18 травня під час засідання міської комісії з питань  з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, передає пресслужба міськради Львова.

 

За словами заступниці міського голови Львова, очільниці міського штабу протидії коронавірусу Галини Слічної, при прийнятті цього рішення у міськраді постанову Кабміну щодо пересування кількості осіб на вулиці.

«Сьогодні кількість осіб, які можуть пересуватися на вулиці, збільшено з 2 до 8. Щодо перебування кількості людей на літніх майданчиках – якщо раніше було прийнято рішення про те, що на літньому майданчику за столиком може перебувати 2 осіб та дитина до 14 років з батьками, то зараз на літньому майданчику може перебувати 4 осіб», – зазначила Галина Слічна

Також на засіданні міської комісії ТЕБ і НС було прийнято рішення про часткове відновлення роботи ЦНАПів.

«Також на комісії ТЕБ і НС ми розглядали питання щодо часткового відновлення роботи наших ЦНАПів, але за попередньою онлайн-реєстрацією і за найбільш нагальних потреб. Робота – за окремим протоколом, в якому чітко прописано дотримання правил безпеки, індивідуального захисту, дезінфекції і дотримання дистанції», –  додала Галина Слічна.

Зазначимо, нещодавно уряд дозволив гуляти групами до 8 осіб, сидіти за столом на літніх майданчиках у кафе учотирьох.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня ввів певні послаблення. Ці послаблення можуть діяти відразу не по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

Також з 13 травня у Львові дозволили роботу перукарень, салонів краси, приватних стоматологічних клінік. А з 15-го відкриються візові центри, непродовольчі ринки, магазини одягу, білизни та взуття, які мають прямий вихід на вулицю.

Про те, які послаблення запровадили на Львівщині, читайте за посиланням.

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