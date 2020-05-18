Понад 85% підприємців у Львові заявляють про погіршення бізнесу під час карантину, – опитування

У Львові 88% підприємців заявили про погіршення бізнесу під час карантину. Такі результати опитування, яке проводилось КУ Інститут спільно з Центром підтримки підприємництва у період з 24 квітня по 5 травня, передає пресслужба міськради Львова.

«Результати опитування не є репрезентативними, але важливі з точки зору відображення поточної ситуації у місті. На жаль, 88% констатували, що стан їхнього бізнесу погіршився, зокрема на 88% знизилися доходи. Але є частка бізнесу у якої доходи навпаки зросли протягом карантину. Переважно це стосується тих, хто надає свої послуги онлайн, – таких серед опитаних 25%», – розповів керівник КУ Інститут міста Олександр Кобзарев.

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Натомість 63% опитаних підприємців сказали, що можуть повністю або частково перевести своїх працівників на дистанційну роботу.

«Підкреслюю, що йдеться не про відпустку за власний рахунок чи тимчасове припинення роботи, а саме про організацію роботи з дому…Робота на відстані має низку переваг: знижує ризик захворювання, навантаження на громадський транспорт, а також зменшує стрес, пов’язаний з переїздами на роботу і з роботи. Потенційно, зараз ми можемо відкрити нові форми співпраці, надання послуг, які допоможуть продуктивніше взаємодіяти різним сферам у майбутньому.

Теоретично, дистанційна робота також може привести до оптимізації офісної інфраструктури. Коли ми вивчали досвід наших європейських колег, то звернули увагу, що у багатьох містах, особливо у Великобританії, застосовують систему hot desking: коли одне робоче місце використовують декілька людей, які загалом працюють дистанційно, але певний час перебувають в офісі. Можливо такі рішення допоможуть компаніям зекономити на своїх видатках на офіси», – додав керівник Олександр Кобзарев.

Опитування проводилось командою КУ Інститут міста спільно з Центром підтримки підприємництва у період 24 квітня-5 травня 2020 року. Опитано 161 представників бізнесу Львова.Результати опитування є нерепрезентативними, але демонструють тенденції у середовищі бізнесу Львова в умовах пандемії COVID-19.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня ввів певні послаблення. Ці послаблення можуть діяти відразу не по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

Також з 13 травня у Львові дозволили роботу перукарень, салонів краси, приватних стоматологічних клінік. А з 15-го відкриються візові центри, непродовольчі ринки, магазини одягу, білизни та взуття, які мають прямий вихід на вулицю.

Про те, які послаблення запровадили на Львівщині, читайте за посиланням.

Також додамо, що нещодавно уряд дозволив гуляти групами до 8 осіб, сидіти за столом на літніх майданчиках у кафе учотирьох.