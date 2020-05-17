На балконах у центрі Львова діджеї влаштують вечірку

На балконах Будинку книги на площі Міцкевича у неділю, 17 травня, діджеї влаштують запальну вечірку. Про це повідомляють організатори у соцмережах.

У зв’язку з пом’якшенням карантину Клуб мистецтв SOVA вирішив зробити вечірку просто неба у центрі міста для покращення настрою львів’ян. Захід розпочнеться 17 травня о 17:00 год.

«Клуб знаходиться в першому хмарачосі Львова та має шикарні балкони з виглядом на статую Діви Марії на пр. Свободи та пам’ятник Адаму Міцкевичу на пл. Міцкевича. На цих балконах і гратимуть діджеї. А знизу зможуть танцювати та насолоджуватись музикою люди. Отож, проходячи повз, не забувай помахати нам ручкою та зупинитись хоча б на 5 хвилин», – наголошують організатори дійства.

Програма:

17:00 – 19:00

Kairon

Стиль: drum and bass

19:00 – 21:00

Primitive Conflict

Стиль: disco, electro disco EBM

Раніше Львівський портал повідомляв, що у неділю, 17 травня, в декількох районах Львова театр ляльок покаже вистави просто неба. Детальніше про це читайте тут.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня ввів певні послаблення. Ці послаблення можуть діяти відразу не по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

Також з 13 травня у Львові дозволили роботу перукарень, салонів краси, приватних стоматологічних клінік. А з 15-го відкриються візові центри, непродовольчі ринки, магазини одягу, білизни та взуття, які мають прямий вихід на вулицю.

Своєю чергою у області послаблення карантину запрацювали з 15 травня.

Також додамо, що нещодавно уряд дозволив гуляти групами до 8 осіб, сидіти за столом на літніх майданчиках у кафе учотирьох.