На паліативну допомогу мерія Львова виділила ще 1,5 мільйона

Виконавчий комітет міськради Львова вніс зміни до бюджету міста, виділивши додатково 1,55 млн грн на фінансування паліативної допомоги. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 15 травня, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, із бюджету Львова-2020 виділили 1,55 млн грн на фінансування програми надання і розвитку паліативної та хоспісної допомоги.

Зазначимо, що це вже вдруге за останні два тижні мерія додає коштів на паліативну допомогу. Наприкінці квітня виконком уже виділяв на це більше 6,6 млн грн.

Як тоді пояснювала заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Галина Слічна, лікарні «Госпіс» та паліативному відділенню 4-ї лікарні бракує фінансування, бо коштів, які виділила у квітні Нацслужба здоров’я України, є недостатньо. За словами посадовиці, коштів не вистачає, бо при розрахунку НСЗУ на 50% занизила коефіцієнт на оплату медичних послуг за одного хворого.

Нагадаємо, із 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи. Він передбачає зміну системи фінансування медустанов, які надають спеціалізовану допомогу. Відтепер усі лікарні і медичні центри, перетворившись у комунальні некомерційні підприємства, отримують кошти від Нацслужби здоров’я за надані медичні послуги пацієнтам, а не за кількістю ліжкомісць чи інших технічних показників.

Самі ж пацієнти отримують гарантований пакет безкоштовних послуг (лікування інфаркту, інсульту, пологи тощо), а також більше не є прив’язаними до конкретної лікарні. Всі деталі читайте у матеріалі Львівського порталу «Безкоштовні пологи, лікування інфаркту та інсульту: все, що треба знати пацієнтам».

Як писав Львівський портал, лише за квітень сотня медзакладів Львівщини отримала від Нацслужби здоров’я більше 300 млн грн. Із таким показником область стала третьою за обсягом коштів, які «влила» держава в оплату медичних послуг за новою системою фінансування.

Втім на Львівщині вже знайшлися лікарні, які заявляють про суттєвий брак коштів. Так, Центр легеневого здоров’я, що у Львові на вул. Зеленій, за квітень отримав 5,5 млн грн, тоді як лише на оплату праці необхідно 8,5 млн грн. Гендиректор скаржиться, що медзаклад цьогоріч недоотримає 123 млн грн.

Чому гроші, які тепер лікарням перераховує НСЗУ, – не панацея, і що робити медустановам, яким бракує коштів, читайте у статті за цим посиланням.