76-річному львів'янину посмертно підтвердили коронавірус

У четвер, 14 травня, у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи помер пацієнт. У чоловіка посмертно підтвердили діагноз «коронавірус». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Чоловік був госпіталізований до Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи 10 травня. Втім 14 травня 76-річний пацієнт помер. Позитивний результат тесту, який підтверджує у нього коронавірус, надійшов лише сьогодні, 15 травня. У чоловіка були супутнє захворювання – ішемічна хвороба серця.

Як уточнили у Львівській міській раді, померлий родом зі Львова.

Зазначимо, це 27 смерть від коронавірусу на Львівщині. Варто зауважити, що лише за 15 травня у медзакладах Львова від цієї недуги померли двоє людей: 64-річний чоловік та 81-річна жінка.

Станом на ранок 15 травня на Львівщині підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом, з них 24 – летальні. Також додамо, що 180 людей вже одужало.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.